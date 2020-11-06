تجهيز 661 مقرا انتخابيا لاستقبال 3 ملايين و450 ألف ناخب في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جاهزية المحافظة لاستقبال المواطنين في انتخابات مجلس النواب، التي تنطلق غدا السبت، على مدار يومين، مشيرا إلى أنه نفذ جولات خلال الأيام الماضية، تفقد فيها جميع مقار مبيت قوات التأمين بأنحاء المحافظة، للاطمئنان على توفير سبل الراحة كافة من أدوات ومستلزمات لهم.

وأكد "رحمي" جاهزية 1159 لجنة فرعية بـ661 مقرا انتخابيا، لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا، في 944 مدرسة و155 معهدا أزهريا و23 مركز شباب و15 وحدة صحية، و6 وحدات محلية ووحدتين اجتماعيتين، وثلاث مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالنزول للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات، مهما كانت التحديات.

كما تفقد رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، المقرات الانتخابية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتضمنت الاستعدادات تزويد المقرات بمولدات كهرباء، وتجهيز أماكن لمبيت الجنود، والقيام بأعمال نظافة مكثفة وكذلك إنارة المدارس والشوارع المؤدية لها، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، التي تشمل وجود الكاشف الحراري والكمامات، وتوفير مقاعد متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي مركز ومدينة السنطة، نفذ اللواء أشرف بدران، رئيس المركز والمدينة جولة ميدانية على مقرات اللجان الانتخابية بـ"السنطة، والسنطة البلد، وشبراقاص، ومسهلة، والقرشية"، وتفقد مدى جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين من توافر الإجراءات الاحترازية والممرات الآمنة أمام اللجان وماكينات الكهرباء البديلة عند انقطاع الكهرباء، وطفايات الحريق والكراسي المتحركة للمرضى وكبار السن.

كما تفقد "بدران" وسائل تأمين اللجان وصناديق الاقتراع، وأعطى توجيهاته بضرورة توفير وسائل الراحة كافة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، حتى تخرج بصورة مشرفة.

وفي مركز ومدينة زفتى، تابع هشام أبو المكارم، رئيس مركز ومدينة زفتى، أعمال النظافة وتطهير المقرات الانتخابية بالوحدة المحلية بشرشابة، ومازال العمل مستمرا بباقي الوحدات المحلية.

وفي مركز ومدينة كفر الزيات، تفقد محمد صلاح، رئيس المدينة، المراكز الانتخابية في المدينة، ودلبشان، وأبو الغر؛ للتأكد من مدى جاهزية اللجان من حيث توفير مولدات الكهرباء البديلة، وطفايات الحريق، والتليفونات، والمياه، والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين صناديق الاقتراع، حتى تتم العملية الانتخابية بنجاح وبصورة لائقة ومشرفة.