مريضة نفسيا.. حقيقة فيديو الإمساك بـ"خاطفة الأطفال" في المنوفية

"تجمع الأهالي حولها وأوسعوها ضربا، ثم كانت المفاجأة عقب القبض عليها أنها مريضة نفسية".. تعود القصة لعدة أيام، عندما أمسك أهالي منطقة مستشفي حميات تلا في المنوفية، بسيدة قالوا إنها تجمع الأطفال حولها وتحاول خطفهم، ما جعل بعض الشباب والسيدات ينهالون عليها ضربا بكل الوسائل، ووثق أحدهم فيديو بذلك.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في محافظة المنوفية، هذا الفيديو تحت عنوان "أهالي تلا يمسكون سيدة تحاول خطف الأطفال"، بشكل مكثف، وحصل على مشاهدات بالملايين.

ويظهر في الفيديو المهندس محمد الصياد، مرشح مجلس النواب، في أثناء مروره؛ إذ منع الأهالي من الاعتداء عليها، وتواصل مع مركز شرطة تلا للإمساك بالسيدة، التي كانت تمسك في يدها مصحفا، وأوضحت مصادر أنها جمعت الأطفال في المنطقة للعب معهم.

وكانت المفاجأة الكبري، عندما انتقلت السيدة إلي مركز الشرطة، واكتشف رجال مباحث تلا، بقيادة الرائد أحمد الشافعي، أنها تعاني من اضطرابات نفسية شديدة، وهي من سكان شبين الكوم، وتخرج يوميا تتجول في شوارع المحافظة، وتحمل في يدها مصحفا، ولم يسبق أن حرر لها محضر بخطف طفل.

وتحفظت المباحث علي السيدة لحين وصول أسرتها إلي مركز شرطة تلا؛ لاستلامها، وأكدت مصادر مقربة منها في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنهم يشعرون بالاستياء الشديد، نتيجة ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي من القبض عليها، في أثناء خطفها للأطفال، مشددين على عدم صحة ذلك.

وأوضحت المصادر أن اسرتها غاضبة بشدة؛ نتيجة تعرضها لضرب شديد من الأهالي، وهي غير قادرة علي توضيح الموضوع؛ نظرا لأنها مريضة نفسيا.