ضبط شخص حول منزله إلى صوبات لاستزراع الماريجوانا بالبحر الأحمر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني - الأمن العام"، وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من رصد أحد الأشخاص تخصص في زراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج العقاقير المخدرة على عملائه بمدينة الجونة، حيث جهز مسكنه بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصص لزراعة نبات الماريجوانا المخدر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتبين أنه "أحد الأشخاص مصري ويحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكتروني – مقيم بمدينة الجونة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة"، وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة وبحوزته "11 أصيص بداخلهم عدد 11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر - و47 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر - و15 قرصا مخدرا لعقار الإكستاسي "الخيوط" - كمية لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 10 جرام - 4 كتالوج لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا – مبالغ مالية متعددة العملات – هاتف محمول – سيارة".

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وذلك في حضور "سيدة مصرية وتحمل جنسية ذات الدولة الأجنبية للمتهم - ومقيمة بذات العنوان".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام" ومديرية أمن السويس من ضبط 875 طربة لمخدر الحشيش وزنت 88 كيلو جراما - مبلغ مالي – 4 هواتف محمول داخل مخبأ بمخزن سري بإحدى السيارات، بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، تخصصا في نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها وترويجها، في كمين أعد خصيصا لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 6,130,000 مليون جنيه تقريبا.