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محافظ بني سويف يتابع الحركة المرورية بميدان المديرية ضمن أعمال تطويره

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عمرو رجب
07:08 م | الجمعة 06 نوفمبر 2020
محافظ بني سويف يتابع الحركة المرورية بميدان المديرية ضمن أعمال تطويره

محافظ بني سويف يتابع الحركة المرورية بميدان المديرية ضمن أعمال تطويره

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إلى تكثيف التواجد المروري  لتحقيق السيولة المرورية ببعض المناطق الحيوية، مشيرا إلى أهمية التنسيق الدائم مع مسئولي الطرق والنقل لتنفيذ الحلول المرورية بمنطقة كوبري المديرية الجديد الذي يجري تطويره.

وتفقد المحافظ الميدان، اليوم، للاطئمنان على معدلات تنفيذ التطوير ضمن خطة شاملة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة التي شملت كوبري علوي يمر أعلى مزلقان السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، لتخفيف الزحام بالمنطقة.

وقال محافظ بني سويف إن مديرية الطرق تنفذ التصميم الهندسي الذي أعدته لتطوير منطقة أسفل الكوبري الجديد، ويتضمن خلق محاور مرورية جديدة، وأعمال تجميل متنوعة، بما يتماشي مع الكوبري الجديد وضمن التطوير الشامل للميدان، ومن أهم الأعمال المنفذة لتحقيق مزيد من السيولة المرورية، البدء في  توسعة المحاور المرورية القائمة، وتشغيل الشارع أمام مسجد عمر بن العزيز وشارع الرياضي وفقا للحركة المرورية السابقة قبل البدء في إنشاء الكوبري الجديد بالميدان.

جاء ذلك عقب أداء المحافظ صلاة الجمعة، بمسجد عمر بن العزيز بمدينة بني سويف، يرافقه الدكتور عاصم سلامة، و بلال حبش نائبي المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعميد وليد البيلي رئيس المدينة،  وفي حضور المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس مؤسسة عمر بن العزيز الخيرية، حيث قد تناولت الخطبة التي ألقاها الشيخ أحمد عبد العال بعض المواقف من السيرة النبوية، وأن سيرته العطرة  اشتملت على محاسن الأخلاق، وعظم المواقف في كل مناحي الحياة، والتي وصفها الشيخ بأنها كالمشكاة التي تضيء للخلق جميعا.

 

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