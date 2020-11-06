محافظ الغربية: جاهزون لانتخابات النواب ولا ينقصنا سوى مشاركة المواطنين

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة بها 1159 لجنة فرعية و661 مقرا انتخابيا و3.45 مليون ناخب، مشيرًا إلى أنه تفقد أكثر من 50 لجنة عشوائيًا صباح اليوم للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رحمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أنه شدد على الاهتمام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية، ووجود أجهزة المحافظة كافة على الحياد.

وتابع: "لدينا مندوب في كل لجنة انتخابية لإبلاغنا بأي مشكلة تحدث حتى يتثنى لنا التعامل معها، كما وفرنا الكمامات وزجاجات الكحول وكل الإجراءات الاحترازية".

وأردف، أن المحافظة مستعدة للانتخابات، وأنه لا ينقصها إلا مشاركة المواطنين والتصويت على الانتخابات التي ستستمر على مدار غد وبعد غد السبت والأحد.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب غد السبت، لمدة يومين في 13 محافظة، كما أعلن الانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب، وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية.

وأشار لاشين، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية، حتى يتثنى لها التأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها، حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.