"القومي البحوث": بدء تجربة لقاح كورونا على البشر خلال شهرين

قال الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، إن الجسم يفرز أجساما مضادة لـ4 أنواع من البروتينات الموجودة في فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العالم كله فكر في التعامل مع أحد أنواع هذه البروتينات وهو البروتين s، بسبب التصاقه بالخلية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "لكن إحنا فكرنا إننا نخش بالفيروس كله والأربع بروتينات بتاعته وبالتالي قدرة الجسم على إنتاج أجسام مضادة بتبقى أعلى وهو نفس اتجاه اللقاح الصين اللي بيختبر في مصر كمرحلة ثالثة".

بدوره قال الدكتور أحمد مصطفى محمد مشرف مركز التميز العلمي لأبحاث الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن التجارب السريرية للمرحلة الأولى للقاح على عدد من المتطوعين ستبدأ خلال شهرين، وذلك على عدد من المتطوعين، وفور التأكد من الأمن والسلامة سيجرى تجربته على أكبر عدد من المواطنين، تتخللها وقفات تحليلية لمدة 14 يومًا على مرحلتين، ثم يأتي الدور على المرحلة الثالثة من التجارب.

وأوضح، أن المرحلة الثالثة من التجارب لها اتجاهان، إما أن تجرى في مصر فقط أو تجرى في دول أخرى: "اللقاح سيحصل على مصداقيته من مصر، ونؤكد على أننا لا نضيع أي وقت وسنحاول إنتاجه بسرعة كبيرة".