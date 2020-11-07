فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة "إسكان اجتماعي" الاثنين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيبدأ الاثنين المقبل وحتى 7 ديسمبر المقبل فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «سكن لكل المصريين»، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح باب الحجز لذوى الاحتياجات الخاصة فقط من يوم الأحد الماضى، ويستمر حتى بعد غد.

"الإسكان": متاحة لجميع المواطنين.. والتسليم خلال 36 شهراً

وأكد الوزير، فى بيان، أمس، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 - 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، قيمة تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض+ الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وتقديم دعم نقدى مباشر للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190 - 250 ألف جنيه) لكل وحدة، قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى).

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إنه يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروحة بها الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن فى الأسبوع الأول للحجز سحب أكثر من 20 ألف كراسة شروط.

وأضافت أنه تم نشر فيديوهين جديدين عبر القنوات الرسمية للصندوق فى موقعى التواصل «فيس بوك ويوتيوب»، وجاء الفيديو الأول عن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل (https: //youtu.be/uwdYlZ92v58)، والفيديو الثانى عن الطرح الجديد لمتوسطى الدخل (https: //youtu.be/lG8bQYJYoiE)، ويضمّان معلومات شاملة.