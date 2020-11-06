الفائز بـ4 ملايين جنيه قيمة جائزة نيوتن: سأتبرع بها للبحث العلمي

قال الدكتور ماركو يوسف زكي مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة في جامعة المنيا وأول مصري يفوز بجائزة نيوتن، لأبحاثه حول سرطان الكبد، إن ربع المصابين بمرض السرطان في مصر مصابون بسرطان الكبد، بسبب الالتهاب الفيروسي "C"، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودًا ضخمًا جدًا للتخلص من هذا الفيروس.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أنه بعد علاج مرض فيروس سي قد تستمر آثاره في الجسم ومنها سرطان الكبد، كما أن السمنة والسكري من مسببات سرطان الكبد، لافتًا إلى أن بحثه كان منقسمًا حول شقين، الأول هو كيفية منع السرطان من إصابة الـHIGH RISK PERSON ، ومن خلال استخدام أحدث الوسائل العلمية بجامعة نيوكاسل استطاع تحديد مجموعة من الجينات الخاصة بالمناعة، والمرحلة المقبلة ستشهد تشكيل أجسام مضادة لهذا الجين وسيتم إجراء هذه الفئران، وإذا كانت النتيجة جيدة سيتم إجراء التجارب السريرية.

وتابع: "وهناك شق آخر متعلق بتحسين احتمالات النجاة والبقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسرطان الكبد، حيث إن الأدوية الحالية لا تحسنها بأكثر من 10 شهور في عمر المريض، لكننا توصلنا إلى بروتين آخر يغذي الخلايا السرطانية وعندما أوقفناه استطعنا منع الخلايا السرطانية من النمو وبالتالي فإن تأثير دواء سرطان الكبد كان أفضل".

ولفت، إلى أن الجائزة التي حصل عليها، كان قد تقدم لها نحو 144 باحثًا وتمت التصفية على 3 مراحل، ووجه المبلغ المالي الذي حصل عليه من التكريم إلى إنشاء معمل بيولوجيا جزئية في كلية الصيدلية بجامعة المنيا: "نص فلوس الجايزة هيروح للبحث اللي هعمله مع جامعتي كامبيردج وبرمنجهام والنص التاني للمعمل، وعمومًا قيمة الجائزة كانت 4 ملايين جنيه".