صور وفيديو.. إقبال شديد وطوابير للناخبين بمدرسة الحرية للغات بالأزبكية

شهدت مدرسة الحرية للغات بحي الأزبكية إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، واصطف الناخبين في طوابير قبل فتح أبواب اللجان في الساعة التاسعة صباحا، ما يدل على حرص المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري وتأدية واجبهم الوطني.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس في السباق الانتخابى فى هذه المرحلة 2085 مرشحاً على 141 مقعداً فردياً فى 70 دائرة، فيما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم كالتالى، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين على 100 مقعد، وفى قطاع شرق الدلتا تشتعل المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

فى نفس السياق استعد المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لمتابعة ومراقبة انتخابات مجلس النواب، حيث شكّل كل منهم غرف عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وإرسال مراقبين لمتابعة اللجان والمقار الانتخابية.

وشكلت الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت، وسير انتخابات مجلس النواب التى ستنطلق اليوم على مدار يومين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنباً لجنب مع رجال الشرطة.