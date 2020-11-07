محافظ القليوبية يترأس غرفة عمليات "النواب".. وإقبال شديد بقرى المرشحين

ترأس عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة، حيث تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع "الهجان" من خلال غرفة العمليات فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلي لجان الانتخابات، إذ يبلغ عدد الناخبين 3 ملايين و271 الف و78 ناخبًا وناخبة.

وأكد المحافظ انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرًا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر "فيديو كونفرانس" مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأشار إلى رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدء من اليوم حتى نهاية العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضًا.

وأشار "الهجان" إلى تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة، وتوفير مصادر بديلة وأماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاق، ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

وذكر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وإزالة أي معوقات، وكذلك تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

يذكر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات، ومنها توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية اللازمة، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على التصويت.

ميدانيًا، شهدت مقار لجان انتخابات مجلس النواب بالقليوبية، اليوم السبت، إقبالًا شديدًا من الناخبين، في أول أيام الانتخابات البرلمانية لمحافظات المرحلة الثانية.