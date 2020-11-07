صور.. ناخبات النواب يصطحبن أطفالهن بجنوب سيناء

أطفال اليوم هم رجال الغد ومستقبل الوطن، وهذا ما تدركه بعض الأمهات المصريات، لذلك يحرصن على اصطحاب أطفالهن للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ليروا بأعينهم ما يجرى داخل اللجان الانتخابية، وليعرفوا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

وحرصت سيدات جنوب سيناء على المشاركة بإيجابية في الانتخابات البرلمانية، كما حرصن على اصطحاب أطفالهن أثناء توجههن للجان الانتخابية، وظهر الأطفال وهم يرتدون الكمامات.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدين على أنهم يحرصون على المشاركة الإيجابية في كافة الاستحقاقات في الكبر.

وأعربت السيدات عن تقديرهن لرجال الشرطة لحسن التنظيم والتأمين، وخلق مناخ آمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بمحيط اللجان بمدينة الطور.

وانطلقت اليوم السبت، الانتخابات البرلمانية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن المرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات البرلمانية، وذلك وسط تشديدات أمنية، وإجراءات احترازية مكثفة لمجابة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الناخبين على مستوى المحافظة 90235 ناخبًا، موزعين على لجنتين عامتين، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرًا انتخابيًا، و29 لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.

وبلغ عدد أصوات الناخبين بمدينة الطور 35970 ناخبًا، ويبلغ عدد اللجان بها 11 لجنة بينهم 6 لجان خاصة بالرجال، و5 للسيدات، وبلغ عدد الناخبين بمدينة رأس سدر 14049 ناخبًا، وتضم 4 لجان بينهم 2 للرجال و2 للسيدات، وعدد الناخبين بمدينة أبوزنيمة 5231 ناخبًا، وتضم لجنتين مختلطتين، و5514 ناخبًا بمدينة أبورديس وتضم لجنتين مختلطتين، و13360 ناخبًا بمدينة شرم الشيخ، وتضم 4 لجان مختلطة، و6902 ناخب بمدينة دهب، وتضم لجنتين مختلطتين، وفي مدينة نويبع 5664 ناخبًا، وتضم لجنتين مختلطتين، وفي مدينة سانت كاترين 3328 ناخبًا، وتضم لجنة واحدة مختلطة، و217 ناخبًا بمدينة طابا، وتضم لجنة واحدة مختلطة.