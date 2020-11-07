صور.. رئيس لجنة يساعد مسنة في التصويت بشبرا الخيمة

شهدت إحدى اللجان بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، مساعدة رئيس اللجنة لسيدة مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب.

فيما شهدت الانتخابات تواجدًا مكثفًا من كبار السن في بعض اللجان الانتخابية في دائرتي طوخ وبنها حيث توافد المسنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في لجنة مدرسة ترسا الثانوية وقام المندوبين وبعض أفراد الشرطة بمساعدتهم على الدخول في اللجان.

وقام رجال الشرطة بمساعدة مسنة بالإدلاء بصوتها بلجنة بمدينة قليوب على كرسي متحرك لكي تشارك في العملية الانتخابية وقام رجال الشرطة بادخالها للجنة.

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية قد أعلن صباح اليوم من داخل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، انتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية في المواعيد المحددة وبدء توافد الناخبين بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة للإدلاء بأصواتهم في العملية الإنتخابية.

واستعدت محافظة القليوبية بتجهيز (478) مقراً إنتخابياً و (6) لجان عامة و (1047) لجنة فرعية ، هذا وتستقبل اللجان الإنتخابية ( 3مليون و271 ألف و78) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الإستحقاق الدستورى.

واكد المحافظ اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف الهجان، أنه جرى توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، لضمان نجاح العرس الديمقراطي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، لإظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها.

كما ترأس المحافظ غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الاول من الانتخابات، والتي تضم تواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلي لجان الانتخابات ، اذ يبلغ عدد الناخبين 3 مليون و271 الف و78 ناخب وناخبة.