مظلات وكراسي متحركة في خدمة الناخبين بجنوب سيناء

شهدت اللجان الانتخابية بمدن محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إقبالاً كبيرًا من قِبَل المواطنين، للمشاركة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وحرص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم، بمساعدة رجال الشرطة، بالإضافة إلى إقامة مظلات انتظار للناخبين، للحماية من أشعة الشمس، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وشهدت اللجان إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

ويبلغ إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبًا، موزعين على دائرتين انتخابيتين الدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرم الشيخ وتضم مكوناتها الإدارية أقسام: أول شرم الشيخ، ثاني شرم الشيخ، دهبـ نوبيع، سانت كاترين، طابا، ومخصص لها مقعد واحد، بالمثل الدائرة الثانية ومقرها قسم طور سيناء، وتضم أقسام: الطور - رأس سدر - أبوزنيمة - أبورديس، ومخصص لها مقعدًا،.

ويوجد 2 لجنة عامة ، و9 مراكز انتخابية، و15 مقار انتخابي، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى و19 لجنة في الدائرة الثانية.