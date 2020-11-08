7 إرشادات لحماية الناخب من كورونا

تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة سير انتخابات مجلس النواب من خلال غرفة العمليات بالوزارة وربطها بغرف عمليات المحافظات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين أو تطهير وتعقيم اللجان أولا بأول واتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين من أي مخاطر والحد من انتشار فيروس كورونا.

رصدت "الوطن" عددا من تعليمات الوزارة للمحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الناخبين فترة الانتخابات وهي كالتالى..

- ارتداء الكمامة

-الحفاظ على التباعد الاجتماعي

-استعمال المطهرات

- تجنب المصافحة وعناق أى شخص آخر

- الابتعاد عن لمس الأجسام داخل اللجنة

-يفضل استخدام كل ناخب القلم الخاص به

- في حالة ظهور أعراض الإصابة بالحمى أو الكحة أو ضيق التنفس يفضل عدم الذهاب إلى اللجنة.

من ناحية أخرى، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انتظام فتح جميع لجان المرحلة الثانية في موعدها أول أيام انتخابات مجلس النواب بـ 13 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط وشمال سيناء.

وقال شعراوي إن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لجان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية.

ووجه شعراوي بضرورة التنبيه على كل المحافظات بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان على مدار يومي الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة توفير مظلات وتسهيلات لكبار السن وذوي القدرات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وفي مناخ صحي وآمن.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة.

وأوضح شعراوي أن وزارة التنمية المحلية نسقت على مدار الأيام الماضية وتعاونت مع كل الوزارات والجهات المعنية والهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات.