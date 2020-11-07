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محمود مسلم

المستشارة الألمانية تهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية

كتب:

وكالات
08:32 م | السبت 07 نوفمبر 2020
بايدن

بايدن

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد أن أعلنت كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، فوزهما بالسباق الرئاسي.

وقالت في تغريدة: "أتطلع لتعاون مستقبلي مع الرئيس بايدن"، منوهة بالصداقة القوية بين البلدين وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مركز إديسون للأبحاث، وعدة شبكات تلفزيونية كبرى، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن، فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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