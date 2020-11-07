عمليات القليوبية: اليوم الأول لانتخابات النواب مر بهدوء وسلام

أكدت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية انتهاء التصويت في كافة لجان المحافظة، حيث مر اليوم الأول من الانتخابات بهدوء وسلام، ودون ورود أي شكاوى.

وقال محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، إن اليوم الاول مر بسلام وهدوء، مؤكداً أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالانتخابات، مشيراً إلى التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة على مدار اليوم، لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه ودون أي معوقات.

وأكد أن اللجان الانتخابية تشهد أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتواصل مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء، وذلك لتلقي أي شكاوى وسرعة الاستجابة وحلها فوراً.

وأنهى محافظ القليوبية، قبل قليل، جولة تفقدية شملت المرور على عدد من اللجان، لمتابعة سير الانتخابات في نهاية اليوم الأول، شملت المرور على لجان مدارس "ابن خلدون"، و"هدى شعراوي"، و"سعد زغلول" بمدينة بنها، والمدرسة الابتدائية الجديدة، ومدرسة "الحرية" بكفر شكر، ومدرسة "الشهيد محمد كريم أحمد ضيف" الثانوية بقرية "أسنيت"، بمدينة كفر شكر.

كما شملت جولة المحافظ مدرسة "محمد عبد الحميد حسن" الرسمية للغات، ومدرسة "الشهيد محمد فهمي" الطوخي، ومدرسة "خالد المغربي" بمدينة طوخ، بالإضافة إلى مدرستي قها التجريبية، ومدرسة "هشام بيومي" بمدينة قها، ومدرسة "سعد الدين الشاذلي"، ومدرسة الثانوية بنات، ومدرسة "صلاح الدين" بمدينة قليوب.

ثم توجه المحافظ بعد ذلك، إلى مدينة القناطر الخيرية، لمتابعة سير العملية الانتخابية في لجان مدرستي "خالد بن الوليد" التجريبية، ومدرسة "حسن أبو بكر" التجريبية، بالإضافة إلى تفقد مدارس "مجمع بهتيم إسكو"، في حي شرق شبرا الخيمة.

واختتم "الهجان" جولته في حي غرب شبرا الخيمة، بمتابعة سير العملية الانتخابية بمدرسة "الشهيد مصطفى لطفي"، حيث اطمأن على الالتزام بالإجراءات المنفذة، لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم، متابعاً الالتزام بالاجراءات الوقائية المنفذة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية، والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين، مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير.