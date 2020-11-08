حظك اليوم الأحد 8-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يؤمن البعض بعلم الفلك والأبراج ويحرص على متابعة الرسائل اليومية التي يرسلها له البرج استنادًا على تاريخ ميلاده، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وقد تبدو أكثر نشاطا ويقظة وتتعامل بمزيد من الود أينما كنت.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بانفراجه عاطفية وتفاهم واليوم فرصتك للعيش بسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة شيري عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الأجواء مشدودة ولكي تروق الأحوال يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس ممن يريدون تضليلك وحافظ على استقلاليتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مهنية ومالية فقط عليك بتنظيم أفكارك ونفقاتك وراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك متألقا ويمدك ذلك بالحماس والحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تمضي نحو أهدافك بحذر وأن تدرس جيدا كل خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للانعزال قليلا وينفعك ذلك لتراجع نفسك ومواقفك ويجب اليوم أن تهتم بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب للمشاركة والتسلح بالرفاق.. تذكر أن الاتحاد قوة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تتعامل اليوم مع أي ارتباط عاطفي بجدية.. تفكر وتخطط وتتطور.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تكون لبقا مع من حولك وأن تتجنب الحوارات الشائكة وحاول أن تستفيد من وقت الفراغ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تلجأ للزهو بنفسك مهما كانت الاستفزازات.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة.. فقط اعتمد على اللباقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد تجد من يخفف عنك الهموم وتتيسر الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج القوس اللاعب حسام غالي، ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر قد يجعلك اليوم مهتما ببناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. يجب ألا تتسرع في قراراتك وادرس جيدا ولا تستسلم للعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون مرنا كي لا تقطع أواصر المحبة وإذا كنت متزوجا لا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة والعمل ويساعدك ذلك على اتخاذ قرارات سليمة ويدفعك لتنظيم جهودك ووقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

لديك قوة ملاحظة ويساعدك ذلك على التصرف بكياسة، وينصحك الفلك بالتواجد مع من تجد سعادتك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.