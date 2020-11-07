أديب عن هزيمة ترامب: الإعلام الأمريكي حلف عليه 100 يمين أنه يمشي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإعلام التقليدي ما زال مهيمنًا على العالم، مستدلًا على ذلك، بإعلان قناة "cnn" فوز جو بايدن رئيسًا منتخبًا للولايات المتحدة الأمريكية، بينما دونالد ترامب، كان يغرد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه الفائز، ولا أحد يرى تغريداته، "التليفزيون التقليدي هو اللي حاكم، وهو اللي ماسك المايك، وهو المهيمن والسلطة الأولى هناك".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن ترامب ذكر أن الفضائيات ليس من حقها أن تُقرر من الفائز بينما القانون هو من يقرر، بينما قادة العالم أرسلت تهنئة لبايدن على التليفزيون، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه لا يُشكك في مصداقية cnn حول إعلانها النتائج، بل أظهرت النتائج الرسمية التي خرجت من الولايات، وحكام الولايات.

وأوضح الإعلامي، أن قناة "cnn" اعتمدت أيضًا على مراسليها العاملين داخل مراكز التصويت، "مش بتألف يعني"، مستطردًا : "أنا لو فاضي ممكن أقوم بتأليف كتاب حول كيف ضيع الإعلام الأمريكي ترامب، فيه أشياء مرعبة جدًا، هما قرروا أن الراجل ده ميقعدش، تقول بقى الدولة العميقة تقول اللي تقوله، بس الإعلام كان حالف على ترامب بـ100 يمين أنه يمشي".

وتابع: "الإعلام هو من وضع وفتح ملف الضرائب الخاصة بترامب، ترامب كويس أو وحش ده موضوع تاني".

وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسم الانتخابات الأمريكية، بعد تخطيه حاجز الـ270 صوتًا في المجمع الانتخابي ليصل مجموعه 270 صوتًا، ويصبح الضيف الجديد للبيت الأبيض، ليصبح أول رئيس من المذهب الكاثوليكي يصل إلى البيت الأبيض منذ انتخاب جون كينيدي في عام 1961.