حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يشعر بالطمأنينة في تمسكه بالعادات والتقاليد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تمضي نحو أهدافك بحذر وأن تدرس جيدا كل خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للانعزال قليلا، وينفعك ذلك لتراجع نفسك ومواقفك ويجب اليوم أن تهتم بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.