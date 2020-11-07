حظك اليوم السبت 7-11-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يحب الترتيب والتنظيم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدعوك للعمل في صمت ولاختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي مما يضع عليك ضغطا، والعصبية ليست في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان رياض القصبجي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.