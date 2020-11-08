أديب عن حماسة العرب بانتخابات أمريكا: لا إحنا أهل العريس ولا العروسة

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استعجابه الشديد من حماسة بعض المواطنين العرب للانتخابات التي تُجرى بالولايات المتحدة الأمريكية على مقعد الرئاسة، فذكر أن بعض المواطنين العرب لديهم حماسة تُشعرك بأنه حال إعطائك ورقة تصويت لهم سينتخبون ترامب، والبعض الآخر سينتخبون جو بايدن، ويرون أن بايدن هو المخلص.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، :" ده تصرف غريب وعجيب جدًا، لا إحنا من أهل العريس ولا أهل العروسة، فيه ناس متحمسة أوي لترامب ناقص تطلع تقول بكرة العصر ترامب راجع القصر، وفيه ناس تانية تقول غار في ستين داهية احنا هنتنفس"، موضحًا أن العلاقات المصرية- الأمريكية قائمة على المصالح.

وأوضح الإعلامي، أن المصالح تتصالح، والمسألة ليست عاطفية، "هل هتكون أعز عليه من فوكس نيوز، اللي جابوا طبق وغسلوا ايدهم بعد هزيمته، هل هتكون أعز عليه من حزبة اللي قاله لو سمحت انت كده عملت اللي عليك وعملت لينا شغل كتير وهنحط صورتك في البهو، إيه التحليلات بتاع الناس اللي في المقاهي دي، دي سذاجة مفرطة".

وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسم الانتخابات الأمريكية، بعد تخطيه حاجز الـ270 صوتًا في المجمع الانتخابي ليصل مجموعه 270 صوتًا، ويصبح الضيف الجديد للبيت الأبيض، ليصبح أول رئيس من المذهب الكاثوليكي يصل إلى البيت الأبيض منذ انتخاب جون كينيدي في عام 1961.