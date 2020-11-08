بعد قليل.. بايدن يلقي خطابا للأمريكيين بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

يلقي المرشح الديمقراطي جو بايدن، خطابا بعد قليل، بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت قناة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس عربى يهنئ الرئيس الأمريكى جو بايدن بالفوز برئاسة أمريكا.

وهنأ الرئيس السيسي، السبت، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التهنئة مساء أمس، إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار راضي إلى أن السيسي أكد تطلع مصر "في هذه المناسبة للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".

وكان مؤشر CNN أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، ما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.