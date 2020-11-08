هاريس: فخورة بكوني أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس.. ولن أكون الأخيرة

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إننا يجب أن يكون لدينا إرادة للقتال من أجل الديمقراطية، مؤكدة أنه تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن جو بايدن سيعمل على علاج جراح البلاد.

وأضافت خلال خطاب لها، أن بايدن لديه قدرة على تخطي كافة الحواجز التي تعيشها بلادنا، متابعة: "أنا أول امرأة تصل لهذا المنصب ولن أكون الأخيرة، وفخورة بكوني أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس".

وكان مؤشر CNN أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، ما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.