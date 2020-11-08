إقبال على اللجان الانتخابية بمدينة نويبع في جنوب سيناء

توافد الناخبون بمدينة نويبع في جنوب سيناء، اليوم الأحد، على لجان انتخابات مجلس النواب، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت للمرحلة الثانية، للاختيار من بين 5 مرشحين يتنافسون على المقعد الفردي بالدائرة الأولى ومقرها شرم الشيخ، وتضم مدن خليج العقبة، وقائمتين لاختيار إحداهما.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في مدينة نويبع 5664 ناخبًا، وكثف رجال الشرطة من تواجدهم بمحيط مقار لجان الانتخابات بالمدينة، وجرى فرض كردون أمني من خلال حواجز حديدية، مع حظر وقوف السيارات بمحيط اللجان.

جدير بالذكر أن إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبًا، موزعين على لجنتين عامتين، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرا انتخابيا، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى، و19 لجنة في الدائرة الثانية.