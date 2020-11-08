ميت غمر "تريند" لليوم الثاني.. ومغردون: تلفت الأنظار الدولية

احتفظت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بتصدرها تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لليوم الثاني علي التوالي، لمتابعة الانتخابات التي تجرى بها، خاصة أن أحد مرشحي الدائرة رئيس نادي الزمالك المعزول، المستشار مرتضى منصور، والغريب في التبعات، الربط بين الانتخابات الأمريكية ودائرة المركز.

وغرد حساب يحمل اسم "عبير" قائلا: "من مجاهدي بنسلفانيا إلى الرابضين على الحدود في ميت غمر، شدوا حيلكم معانا شوية خلوا الفرحة فرحتين".

وقالت "جاسمين": "بعد 4 أيام ونحن متابعون للانتخابات الأمريكية، نقلب على ميت غمر، ونشوف يوم فيك يا مرتضى، شكل 2020 هتصالحنا وهي بتودعنا".

وذكر حساب باسم "قالوا عنها"، أن "ولاية ميت غمر تلفت الأنظار الدولية"، وغرد آخر قائلا: "مهمتك كأهلاوي لا تقل أهمية عن مهمة اللاعبين في حصد اللقب الغائب، إلى كل راجل حر يريد إعلاء كلمة الحق انزل".

وطالب حساب آخر بنزول الأهالي للتصويت قائلا: "يا أهل ميت غمر انزلوا انتخبوا انتم قاعدين في البيت ليه وبتعملوا ايه، انزلوا علشان حال المركز يتغير، بدل النت والشعارات الرنانة اللي كل شوية تنشروها".

وشهدت دائرة ميت غمر إقبالا متزايدا على التصويت في اللجان، وخاصة في قرى المرشحين، وتعمل "التكاتك" والسيارات على نقل الناخبين إلى مقار اللجان، وإعادتهم إلى بيوتهم مرة أخرى.

ويتنافس 35 مرشحا على دائرة ميت غمر، من بينهم 3 سيدات، وخصص لها مقعدان فقط، من بينهم 3 نواب حاليين، ما جعل المنافسة شرسة بينهم، علاوة على باقي المرشحين.

ومن بين المرشحين 5 ينتمون إلى أحزب، هي "مستقبل وطن، والمؤتمر، والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن".

وتقع الدقهلية ضمن محافظات المرحلة الثانية، مقسمة إلى 10 دوائر انتخابية، يتنافس بها 351 مرشحا، على 21 مقعدا فرديا، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا، وتضم 699 مركزا انتخابيا، و1426 لجنة فرعية.