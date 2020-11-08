رئيس الوحدة المحلية بـ"ترسا": مستمرون في "تعقيم" اللجان الانتخابية

تفقد محمود أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا بالقليوبية اللجان الانتخابية فى قرى "ترسا وقرقشنده وكفر الجمال والحسانية" للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، مشيرا إلى استمرار فرق العمل باستكمال أعمال تطهير وتعقيم المقار الانتخابية.

ولفت إلى ضرورة ارتداء كل مواطن كمامة أثناء دخول اللجان للحفاظ على عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وحرصت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها على توزيع العصائر والمشروبات على المشاركين بالعملية الانتخابية بلجان المدينة سواء من الناخبين أو القائمين على تأمين سير الانتخابات باللجان الفرعية، وأعضاء اللجان بالداخل.

وأكدت"فوزى" أن المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب واجب وطنى واستحقاق دستورى على الجميع المشاركة به، للعبور بمصر لبر الأمان، مناشدة المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية التى تساهم في بناء الوطن ورفعته، والإدلاء بصوتهم بالانتخابات.

ويتنافس في الدوائر الـ6 بالفليوبية 223 مرشحا على 16 مقعدا للفردي وقائمتين على 14 مقعدا بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وهما: الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى القليوبية 3.7 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة موزعة على 11 مركزا ومدينة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن اليوم الأول مر بسلام وهدوء والغرفة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة على مدار اليوم لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه ودون أي معوقات.

وأكد محافظ القليوبية، أن اللجان الانتخابية شهدت أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتواصل مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء وذلك لتلقى أى شكاوى وسرعة الاستجابة وحلها فورا.