خطوات الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات بالوحدة المحلية

تقدم بوابة خدمات المحليات، خدمة إلكترونية للمواطنين فى 10 محافظات، للتيسير على المواطنين وذلك بتقديم الخدمة دون الذهاب إلى الحى ومن بين تلك الخدمات طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية فهى تتطلب الآتى،

- ملئ النموذج وتقديم الطلب

- استلام الطلب

- فحص أولي للطلب

- فحص الملف

- رأي خدمة المواطنين

- تحديد الرسوم

- تحصيل الرسوم

- رد الإدارات المعنية

- تسجيل الموافقة

- إصدار صورة طبق الأصل واعتمادها

- تسليم المستند للعميل

وتقوم بوابة خدمات المحليات بمتابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التى تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، والاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن، وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة، وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة، وكذلك الإيقافات وسداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.

الخدمات المتاحة من خلال البوابة

وتتضمن طلب بيان صلاحية موقع وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء وطلب بدل فاقد رخصة بناء، وصورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب سريان مفعول رخصة بناء، وطلب معاينة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة "كهرباء - مياه"، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئى / كلي، وطلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وإخطار ببدء النشاط، وطلب مهلة فتح محل، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة، وطلب بدل فاقد رخصة محل وصورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب بدل تالف رخصة محل وطلب إلغاء رخصة محل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة إشغال، وطلب استرداد إشغالات، وطلب تصالح عن محضر، وطلب شكـوى، وطلب شهادة سداد، وشهادة بتنفيذ الإزالة، والحصول على وحدة سكنية، وطلب صورة طبق الأصل من قرار هدم، وطلب تجديد رخصة إعلان، وتجديد رخصة مصعد، وطلب كسح.