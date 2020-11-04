"خلوه من الأمراض".. المستندات المطلوبة للحصول على عضوية نوادي المسنين

قد يبحث المسنون عن طرق الالتحاق بنوداي المسنين التي توفرها مديريات التضامن الاجتماعي للالتحاق بها والاستمتاع بخدماتها، وعليه، تقدم "الوطن"، إجراءات الحصول على العضوية.

المستندات المطلوبة للالتحاق بنوداي المسنين

1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر + الاطلاع على الأصل.

2- عدد 2 صور شخصية.

3- تقرير طبي يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

إجراءات الحصول على العضوية بنوادي المسنين

1- التوجه إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي والحصول على استمارة الاشتراك، وورقة بأسماء النوادي والدار الخاصة بالوزارة.

2- تقديم الاستمارة إلى النادي المراد الالتحاق به.

3- دفع رسوم الاشتراك.

شروط الحصول على العضوية بنوداي المسنين

1- السن للرجال أكبر من 60 سنة.

2- السن للسيدات أكبر من 55 سنة.

الخدمات التي تقدمها نوادي المسنين

- برامج وأنشطة متعددة (اجتماعية ــ صحية ــ ثقافية ــ نفسية ــ دينية... إلخ).

- تقدم الرحلات، والمصايف، ورحلات الحج والعمرة.

- التدريب على بعض المشغولات والأعمال اليدوية.

- خدمة المسنين بمنازلهم سواء من أعضاء النادي أو من خارجه، وذلك عن طريق توفير احتياجات المسن المقيم داخل منزله بدون عائل أو داخل أسرة طبيعية .

- عدد هذه المكاتب 27 مكتب خدمة المسنين بالمنازل على مستوى الجمهورية وجارٍ التوسع فيها.

شكل نوادي المسنين

عبارة عن شقة في عمارة، لها مواصفات معينة تقدم أنشطة للمسنين، يتم ممارسة أنشطة ثقافية ودينية وندوات ومعسكرات، حيث يكون الاشتراك بسعر رمزي.

عدد نوادي المسنين على مستوى الجمهورية

يبلغ عدد الأندية 197 نادٍ موزع على معظم محافظات الجمهورية، ويستفيد من أنشطتها ما يقرب من 70 ألف مسن ومسنة تقريبا.

وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريح تلفزيوني سابق، إنه تم توجيه 7 ملايين جنيه إلى نوادي المسنين لتقديم الخدمات الترفيهية.