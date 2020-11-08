متحدث "قضاة مصر": تصوير البطاقات الانتخابية ممنوع

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادي، عهد في كل الاستحقاقات الانتخابية، على تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في التغطية الخاصة لانتخابات مجلس النواب، عبر شاشة "DMC"، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال مجلس النواب بالمرحلتين الأولى والثانية، لافتًا إلى أنه يجرى متابعة العملية من جوانبها كافة، بدءً من استلام القضاة المظاريف الخاصة بالعملية الانتخابية، حتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

وتابع، أن اللجنة موجودة وتتلقى كل الملاحظات التي يبديها القضاة على العملية الانتخابية، بتوفير كل السبل والوسائل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.

وأردف، أن الغرفة تبين لها في هذا اليوم، انتظام كل القضاة في لجانهم الانتخابية لمباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين بكل وعي والتزام، كما تلقت بعض الملاحظات البسيطة، التي كانت في صباح اليوم، الخاصة ببعض التأخير لكن جرى تلافيها بسرعة.

وقدم الشكر، للهيئة الوطنية للانتخابات على الدور الذي تؤديه في الإشراف على العملية الانتخابية، إذ أنها حلت كل هذه الملاحظات، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الملاحظات متعلقة برغبة الناخبين في تصوير البطاقات.

وأوضح: "الكثير من الناخبين يدخلون اللجنة ويرغبون في تصوير البطاقة، وهذا الامر طبقًا للقانون والتعليمات ممنوع، ويتم إفهام الناخب بعدم تصوير البطاقة، لكنه يترك خلف الساتر للإدلاء بصوته لكن الكثير من الناخبين يرغب في ذلك، وقلنا إنه يجب التعامل مع هذه المسألة من خلال الأمن لمنع تصوير البطاقة الانتخابية".