متحدي الإعاقة.. "سيد": شاركت في الانتخابات علشان هتسئل على صوتي

تحدى إعاقته الجسدية والمتمثلة في فقدان كامل لعصب القدمين، معتمدا على عكازيه، متوجها إلى لجنته بمدرسة "تحيا مصر1" بالأسمرات، مطالبا بحقه الدستوري في الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس النواب 2020.

لم يستسلم سيد فوزي خليل صاحب الـ49عامًا، للصعوبات كونه عاجز عجز كامل ولايستطيع المشي، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا، في المشاركة بالتصويت في الانتخابات الجارية.

"أنا نازل عشان أغٌير .. وكمان صوتي أمانه هتسأل عليها قدام ربنا".. هكذا بدأ سيد حديثه لـ"الوطن"، مصممًا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وانتظم التصويت في لجان المقطم والأسمرات والخليفة، منذ الصباح، في اليوم الثاني من المرحلة الثانية في انتخابات مجلس مجلس النواب.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم.

وأجريت المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل أمس واليوم، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020.