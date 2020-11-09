بريد الوطن ..أعد لنا مدخل عزبة رحيل يا محافظ الفيوم

نتضرر نحن سكان عزبة رحيل بمحافظة الفيوم من قيام موظف بالجمعية الزراعية بسنهور البحرية بالتعدى على الطريق العام فى مدخل العزبة، تقدمنا بشكوى لرئيس الوحدة المحلية بسنهور البحرية، ورئيس مجلس المدينة، والسيد محافظ الفيوم، وأمرت النيابة العامة بسنورس بتشكيل لجنة من هيئة المساحة العامة، وبعد سداد الرسوم المستحقة، اتضح استيلاء الموظف المذكور على مساحة 319 متراً من الطريق العام، كما استولى شقيقه على 232 متراً. غير أن شيئاً لم يتغير لأن الاثنين يعملان فى مواقع مهمة، لذلك نناشد السيد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، التدخل من أجل إعادة الطريق إلى ما كان عليه، ووضع حد لمحاولات الاستيلاء على طريق عام.

عن الأهالى: حسين حمزة صالح

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