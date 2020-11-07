صور.. زحام على لجان النواب بكفر الشيخ

توافد الآلاف من الناخبين والناخبات بلجان كفر الشيخ على صناديق الاقتراع مع الساعات الأولى من بداية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب ضمن محافظات المرحلة الثانية، حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام اللجان حتى قبل فتحها فى المواعيد المحددة التى بدأت فى التاسعة صباح اليوم وتنتهي اليوم فى التاسعة مساء في اليوم الأول وتستكمل غداً بنفس المواعيد.

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ دفعت بتشكيلات أمنية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الخدمات الأمنية في نطاق المقار الانتخابية، فضلًا عن تكثيف الدوريات الأمنية، وتكثيف القوات بالأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط الخارجين عن القانون، بالإضافة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظة.

كما جرى وضع خدمات من الشرطة النظامية ورجال المباحث والمفرقعات أمام اللجان، فضلا عن التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، وتضمنت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العبادة، تمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية وتواجد الشرطة النسائية بالجان والمرور عليها وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمرضى، وتوفير كافة سبل الراحة لتوصليهم للجان.

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إن هناك 4 لجان عامة، و801 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى تحديد عضو هيئة قضائية (قاض أو وكيل نيابة) لكل لجنة، إضافة إلى الاستعانة بعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد آخر من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ مليونان و350 ألف مواطن، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.