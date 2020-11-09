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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 9-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب عنيف بطبعه ويغار على من بحبهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الفلك يدعمك وقد تقوم بتنمية أعمال أو مشاريع وتحصل على مساندة البعض بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء، وتستطيع اليوم أن ترى الجانب الجيد في الأشخاص والأشياء.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

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