201 صوتا لسيد نصر و178 للعزب في اللجنة 33 بحدائق القبة

بدأت عملية فرز الأصوات في لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة، في دائرة حدائق للقبة، بعد غلق باب التصويت مباشرة في الساعة التاسعة مساء الأحد.

وأعلن رئيس اللجنة 33 التابعة لدائرة حدائق القبة النتيجة بعد الفرز، حيث تقدم كل من سيد نصر مرشح مستقبل وطن بـ201 صوت، وأحمد فاروق العزب بـ178 صوت، على سائر المرشحين.

كما حصل حسين أبو جاد على 39 صوتا، فيما حصل خالد عبدالعزيز شعبان علي 49 صوتا، بينما حصل سيد عيد علي 3 أصوات.

وأيضا حصلت سلوى همام على 24 صوت، وحصل محمود لبيب النمر على 7 أصوات، وحصل حشمت فهمي علي 24 صوتا.

وانطلقت صباح أمس السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي "القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.