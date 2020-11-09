مرشح "الشعب الجمهوري" ببنها يعلن إصابته باشتباه كورونا

أعلن الدكتور جمال حجاج مرشح الشعب الجمهوري فردي بنها وكفرشكر أنه أصيب باشتباه بفيروس كورونا ويخضع للعزل الطبي منذ 5 نوفمبر الجاري.

وكتب المرشح علي صفحته الرسمية فيس بوك عقب انتهاء التصويت الرسالة التالية: أهالينا الأعزاء بدائرة بنها وكفر شكر ..أتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير والعرفان لما قدمتموه لي ولزملائي في التحالف والخروج للتصويت لنا باكتساح كما كان ظاهرا خلال يومي الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف: إخواني الكرام الأعزاء.. شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا.

وواصل قائلا: أدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم واكون سبب في إيذاء أيا منكم لأنني أحافظ عليكم بإخلاص مثل ما حافظتم على عهدكم معي، وبلا إله إلا الله أنا بصحة جيدة الآن وفي طريقي للتعافي ، وأنا على يقين أن كل قضاء الله خير لي ولكم إن شاء الله.

وختم قائلا: أطمئنكم بأن مكتبي الكائن ببنها مفتوح وبه أولادي وعائلتي مستعدون لأي طلبات أيا كانت النتائج لحين أن يمن علي الله بالشفاء وأعود إليكم سريعا بأمر الله ونسألكم الدعاء.