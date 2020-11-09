النتائج الأولية بعد فرز لجان الخليفة: حنفي الأول والصعيدي الثاني وهند عاكف الثالث

أسفرت النتائج الأولية من اللجنة العامة للدائرة رقم 15 «الخليفة والمقطم» من انتخابات مجلس النواب، منذ قليل، عن احتلال المرشح سيد حنفي المركز الأول بعدد 40639 صوتا انتخابيا.

فيما جاء في المركز الثاني سيد الصعيدي بعدد 13303، ثم ثالثا الفنانة هند عاكف بعدد أصوات 9034، يليها هاني زبلة الذي حصل على عدد أصوات 7916، فيما حصد إسماعيل السيد 1762 صوتا، والدكتورة هويدا عبدالمحسن 1764، وأحمد عبدالصبور 1364 صوتا، ومازن حمزة 1237.

وأوضحت اللجنة العامة ان إجمالي عدد المقيدين باللجنة العامة 267508، وعدد الحضور 96253، وجاءت الأصوات الصحيحة 77019، فيما كانت الأصوات الباطلة 19234.