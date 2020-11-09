إعلان الحصر العددي لأصوات ناخبي "النواب" بدائرة شبين القناطر

أظهرت عمليات الفرز والحصر العددي للأصوات بدائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حصول المرشحين بالدائرة على الأصوات التالية..

سمير صبحي ٨٣ ألف

حافظ عمران ٨٢ ألف

عبدالعزيز الصفتى ١١٢٠٨

محمد عبد الغني ١٨٥٤٥

هناء علام ٤٧٨٨

محمد مختار ٦٠٣١

محمودالغزالى ١٠٦٢٥

علاء عطا ٤٦٤٥

محمود عثمان ٨٦٠٢

محمود الليثي ٦٢٥٢

مدحت العطار ٦١٩٦

ماهر مجدى ٣٧٢٥

سيد عبيدو ٣٣٦٤

أحمد حمدى ٧٥٢٨

أحمد مجد ١٩١٠

أحمد عمر ٧٣٦٥

مجدى فؤاد ٧٧٩٥

محمود عابدين ٥٣٢٨

حمدى حافظ ١٢٧٣

ابراهيم ابوباشا ٤٥٣٦

أشرف فتح الباب ٣١٩٩

ضياء السيد ٣٥٢١

محروس سيحا ١٤٠٠٠

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة القليوبية الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.