مؤشرات أولية: إعادة بين 4 مرشحين في دائرة ديرب نجم والإبراهيمية

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية، التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الخامسة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهيمية، وتضم مقعدين، دخول 4 مرشحين الإعادة على المقاعد الفردية، بينما تواصل "القائمة الوطنية من أجل مصر" تقدمها في نظام القائمة.

وكشف البيان الإحصائي، الذي أعلنته اللجنة في وقت مبكر من صباح الاثنين، عن أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان بالدائرة بلغ 144 ألف و982 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 132 ألف و989 صوتاً، بينما جاء قرابة 12 ألف صوت باطلاً.

وأظهرت النتائج الأولية عدم فوز أي من المرشحين بأحد مقعدي الدائرة، حيث يخوض 4 مرشحين جولة الإعادة، بعد حصولهم على أعلى الأصوات، وهم:

1- طلعت السويدي، حصل على 61 ألف و522 صوتاً.

2- عبد الباقي تركيا، حصل على 41 ألف و394 صوتاً.

3- السيد عدلي حامد عبدالرحمن، حصل على 29 ألف و557 صوتاً.

4- رضا عبد العال، حصل على 24 ألف و657 صوتاً.

كما أظهرت المؤشرات الأولية حصول "القائمة الوطنية من أجل مصر" على 7 آلاف و500 صوت.