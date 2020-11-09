"مستقبل وطن" يحسم مقعدين بقليوب والقناطر والإعادة على الثالث

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على نتخابات مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، الحصر العددي لمؤشرات فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في مختلف اللجان الانتخابية بالدائرة، التي جرت الانتخابات فيها على 3 مقاعد فردية، وبنظام القائمة.

وأظهر الحصر العددي حيث ان عدد المقيدين في كشوف الناخبين بالدائرة يبلغ 606 آلاف و729 ناخباً وناخبة، حضر منهم 178 ألف و362 ناخباً للإدلاء بأصواتهم، وجاءت الأصوات الصحيحة بالنسبة للمقاعد الفردية 158 ألف و446 صوتاً، والباطلة حوالي 20 ألف صوت.

وحصل عضو مجلس النواب المنتهية ولايته "عادل عامر"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، على 80 ألف و418 صوتاً، و"إبراهيم عويس"، المرشح عن نفس الحزب، على 81 ألف و149 صوتاً، ليقتربا من حسم اثنين من مقاعد الدائرة لصالحهما، بانتظار إعلان النتائج الرسمية، بينما تجري جولة إعادة على المقعد الثالث، بين كل من "درويش مرعي"، مرشح "مستقبل وطن"، الذي حصل على 49 ألف و453 صوتاً، والمرشح المستقل "عزت كريم"، الذي حصل على 27 ألف و166 صوتاً.

وبالنسبة لانتخابات القائمة، فقد بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 145 ألف و416 صوتاً، مقابل 32 ألف و945 صوتاً باطلاً، وحصلت "القائمة الوطنية من أجل مصر" على 105 آلاف و135 صوتاً، مقابل 40 ألف و282 صوتاً لقائمة "تحالف المستقلين" بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.