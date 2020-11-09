مؤشرات أولية: الإعادة بين 8 مرشحين على 4 مقاعد بدائرة الزقازيق

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية، التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الأولى بمحافظة الشرقية، ومقرها قسم أول الزقازيق، وتشمل مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني ومدينة القنايات، وتضم4 مقاعد، دخول 8 مرشحين الإعادة على المقاعد الفردية.

وكشف البيان الإحصائي، الذي أعلنته اللجنة في وقت مبكر من صباح الاثنين، عن أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية، التابعة للجنة العامة، يبلغ 852 ألف و985 ناخباً وناخبة، بينما يبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان بالدائرة 241 ألف و773 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 193 ألف و457 صوتاً، بينما جاء أكثر من 48 ألف صوت باطلاً.

وأظهرت النتائج الأولية عدم فوز أي من المرشحين بأحد المقاعد الأربعة، التي جرت الانتخابات عليها بالنظام الفردي، ويخوض 8 مرشحين، حصلوا على أعلى الأصوات، جولة الإعادة، وهم:

1- لطفي شحاتة، حصل على 59 ألف و221 صوتاً.

2- إيمان خضر، حصلت على 43 ألف و821 صوتاً.

3- مجدي عاشور، حصل على 43 ألف و130 صوتاً.

4- ماجد دياب، حصل على 39 ألف و89 صوتاً.

5- علي عفيفي، حصل على 37 ألف و522 صوتاً.

6- مروة هاشم، حصلت على 33 ألف و856 صوتاً.

7- عبد الفتاح سعيد، حصل على 30 ألف و280 صوتاً.

8- علي سيد أحمد، حصل على 29 ألف و274 صوتاً.