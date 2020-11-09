الإعادة على 3 مقاعد بفاقوس ومقعدي ههيها وأبوكبير بالشرقية

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية، التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة السادسة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، وتضم 3 مقاعد، دخول 6 مرشحين الإعادة على المقاعد الفردية.

وكشف البيان الإحصائي، الذي أعلنته اللجنة في وقت مبكر من صباح الاثنين، عن أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 256 ألف و220 ناخباً وناخبة، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 234 ألف و608 أصوات، بينما جاء 21 ألف و414 صوتاً باطلاً.

وأظهرت النتائج الأولية عدم فوز أي من المرشحين بأحد المقاعد الثلاثة، التي جرت الانتخابات عليها بالنظام الفردي، ويخوض 6 مرشحين، حصلوا على أعلى الأصوات، جولة الإعادة، وهم:

1- إمام منصور حسن، حصل على 58 ألف و229 صوتاً.

2- نبيل العطار، حصل على 42 ألف و666 صوتاً.

3- صلاح منصور، حصل على 39 ألف و956 صوتاً.

4- علي الدين النجار، حصل على 38 ألف و576 صوتاً.

5- علاء عبد النبي، حصل على 37 ألف و329 صوتاً.

6- صلاح شربية، حصل على 33 ألف و740 صوتاً.

كما أظهرت مؤشرات الفرز لنتيجة انتخابات الدائرة الرابعة، مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين، عن الإعادة بين 4 مرشحين، وهم:

1- حاتم عبد العزيز، حصل على 43 ألف و797 صوتاً.

2- نبيل عسكر، حصل على 29 ألف و930 صوتاً.

3- مصطفى الباز، حصل على 28 ألف و324 صوتاً.

4 - محمد حبيب، حصل على 23 ألف و775 صوتاً.

وفي الدائرة الثامنة، ومقرها مركز الحسينية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين، أظهرت المؤشرات الأولية عن إعادة بين 4 مرشحين، هم:

1- محمد حسن العقيلي، حصل على 26 ألف و514 صوتاً.

2- السيد رحمو علي، حصل على 26 ألف و114 صوتاً.

3- الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوي، حصل على 25 ألف و481 صوتاً.

4- رائف تمراز، حصل على 20 ألف و342 صوتاً.

كما أظهرت مؤشرات الفرز تقدم قائمة "أبناء مصر"، التي حصلت على 66 ألف و948 صوتاً، مقابل حصول "القائمة الوطنية من أجل مصر" على 39 ألف و474 صوتاً.