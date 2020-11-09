مؤشرات أولية: سليمان عطيوي يتقدم في الدائرة الأولى بجنوب سيناء

أسفرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء عن مؤشرات أولية تشير إلى حسم المقعد الفردي بالدائرة الأولى، وإعادة على المقعد الفردي بالدائرة الثانية، فيما حُسم مقعدا القائمة لصالح القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتضم الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، مدن شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، وسانت كاترين، وأكدت المؤشرات الأولية اكتساح مرشح مستقبل وطن علي المقعد الفردي لهذه الدائرة سليمان عطيوي الذي حصل علي إجمالي اصوات 7022 صوتًا بنسبة 23.83٪، وبفارق أكثر من 6400 صوت عن أقرب المنافسين، وتنافس في هذه الدائرة 4 مرشحين علي المقعد الفردي وحسم ابن قبيلة المزينة المنافسة لصالحه.

اما الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، فأسفرت النتائج الأولية عن إعادة علي المقعد الفردي بين حميد سليمان أبو بريك مرشح حزب مستقبل وطن، والذي حصل علي 7437 صوت بنسبة 12.24٪، وبفارق أكثر من 600 صوت عن منافسة غريب أحمد حسان الذي حصل 6835 صوت بنسبة 11.25٪، ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة بين حميد سليمان وغريب حسان الشعر المقبل.

وتضم الدائرة الثانية مدن الطور، رأس سدر، ابورديس، ابوزنيمة، وتنافس علي المقعد الفردي 7 مرشحين.

وحسمت القائمة الوطنية "من أجل مصر" المعركة من الحولة الأولي وحصل مرشحا القائمة بجنوب سيناء علي السيد عوض وفضية سالم على أعلى الأصوات في جنوب سيناء، حيث حصلت القائمة على 18083 صوتًا بنسبة 20.02٪ بينما حصلت قائمة مصر على 6995 بنسبة 7.75٪.