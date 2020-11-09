الحجز بدأ.. كيف تحصل على شقة إسكان بأقساط تبدأ من 650 جنيه على 20 سنة؟

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية، صباح اليوم، فتح الباب أمام جميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة لشراء كراسات الشروط الخاصة بحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، بمساحات تبدأ من 75 مترًا إلى 120 مترًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يستمر سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا فى تاريخ نهاية الإعلان.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا) وعن 54 ألف جنيه سنويًا للأعزب (ما يُعادل 4500 جنيه شهريًا) بالنسبة لوحدات منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنويًا للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهريًا) وعن 84 ألف جنيه سنويًا للأعزب (ما يُعادل 7000 جنيه شهريًا) بالنسبة لوحدات متوسطي الدخل.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

الشروط المالية لحجز الوحدات السكنية

أولًا: وحدات منخفضي الدخل

100 ألف وحدة بمدن (العبور الجديدة - بدر بحدائق العاصمة - 15 مايو - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار) - السادات - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة).

يدفع المواطن مقدم حجز 12.5 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترًا، أو يدفع 15.5 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترا، وذلك بخلاف مبلغ 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تُسترد.

وبدءً من 1 أبريل يسدد المواطن الذي وقع عليه الاختيار، أول قسط من الدفعات الربع سنوية لمدة 36 شهرًا بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا بإجمالي 25 ألفا و200 جنيه، و2600 جنيه للوحدة السكنية 90 مترًا بإجمالي 31 ألف و200 جنيه.

وبعد الاستلام يسدد المواطن باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا متناقصة، وذلك بأقساط تبدأ من 650 جنيهًا وحتى 916 جنيهًا للشقة الـ75 مترًا، وتبدأ من 900 جنيهًا وحتى 1200 جنيهًا للشقة الـ90 متر، إذ يختلف مبلغ القسط المدفوع حسب سن العميل ودخله والمقدم المدفوع ومدة التمويل.

ثانيًا: وحدات متوسطي الدخل

25 ألف وحدة بمدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر بحدائق العاصمة - 15 مايو - العلمين الجديدة - العاشر من رمضان - رشيد الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر بغرب أسيوط - أسوان الجديدة).

يدفع المواطن مقدم حجز 48 ألف جنيه للوحدة الـ100 متر، و51 ألف جنيه للوحدة الـ110 مترات، فيما يدفع المواطن مقدم 55 ألف جنيه للوحدة الـ120 مترًا، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية لا تُسترد.

وبدءًا من 1 أبريل يسدد المواطن الذي وقع عليه الاختيار، أول قسط من الدفعات الربع سنوية لمدة 36 شهرًا، بواقع 10 آلاف جنيه للشقة الـ100 متر بإجمالي 120 ألف جنيه، و10.5 آلاف جنيه للشقة الـ110 أمتار بإجمالي 126 ألف جنيه، و11.5 ألف جنيه للشقة الـ120 مترًا بإجمالي 138 ألف جنيه.

وبعد الاستلام يسدد المواطن باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا متناقصة، وذلك بأقساط تبدأ من 1490 وحتى 2970 جنيهًا.