إعادة في السنبلاوين بالدقهلية بين مرشحي 3 أحزاب ومستقل

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة العاشرة، ومقرها السنبلاوين وتضم مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد، عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد، وإجراء جولة إعادة بين 4 مرشحين من الحاصلين على أعلى الأصوات، تعلنهم الهيئة العليا للانتخابات يوم 15 نوفمبر الحالي، بعد ضم أصوات الخارج.

وحصل أسامة محمد عبدالعاطي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 38167 صوتا، وحصل النائب أحمد همام القزمازي مرشح حزب الوفد الجديد، على 30227 صوتا، وحصل أحمد رعب المرشح المستقل على 26189 صوتا، ومحمد السعيد عوض، مرشح حزب مستقبل وطن، على 26 ألف صوت.

وجاءت تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتنافس على مقعدي دائرة السنبلاوين 30 مرشحا، بينهم 4 مرشحين من أحزاب: الشعب الجمهوري، مستقبل وطن، الوفد الجديد، وحماة الوطن، و25 مستقلا، كما خاض المعركة 5 سيدات لم تستطيع أي منهن تحقيق أصوات تؤهلها للبقاء في المنافسة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية والتي تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلى 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بها 351 مرشحا، على 21 مقعدا فرديا، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى ومخصصا لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ.

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعدا، بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.