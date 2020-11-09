إعادة بين 4 مرشحين في منية النصر بالدقهلية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة، ومقرها منية النصر بالدقهلية، وتضم مراكز "منية النصر، الكردي، الجمالية، وميت سلسيل"، عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أجريت علي مدار يومي السبت والأحد، وإجراء جولة إعادة بين 4 مرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، تعلنهم الهيئة العليا للانتخابات يوم 15 نوفمبر الحالي بعد ضم أصوات الخارج.

وحصل المرشح محمد خالد نور الدين مرشح حزب مستقبل وطن على 23481 صوتا، وعماد الدين محمود، والشهير بعماد الحديدي، مرشح مستقل، 21359 صوتا، خالد مصطفى كامل الشهير بخالد الحداد مرشح مستقل، 21637 صوتا، أحمد محمد حسن، الشهير بأحمد سعد الله الهواري، مرشح مستقل، 21081 صوتا.

وجاءت الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع التأكيد على أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وترشح في دائرة منية النصر 26 مرشحا، بينهم 5 مرشحين لـ4 أحزاب: مستقبل وطن مرشحان، الوفد الجديد، الريادة، والجيل الديمقراطي، والباقي مستقلون، وخاض المعركة 5 سيدات لم تتمكن أي مرشحة منهم تحقيق الأصوات التي تؤهلها للإعادة، وبينهم النائبة أمال طرابية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، 351 مرشحا في 10 دوائر انتخابية، على 21 مقعدا فرديا، بينما على القائمة تقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعدا من 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.