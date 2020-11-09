فصل 23 طالباً بعلوم بنها لمدة أسبوع بسبب عدم ارتداء الكمامة

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرمان 23 طالب بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع، لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة، رغم توجيه تحذير شفوي لهم.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لنائب رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، لمتابعة التزام كليات الجامعة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية داخل الحرم الجامعي.

ومن جانبه، قال الدكتور لطفي أبو سالم، عميد الكلية العلوم، إن الكلية تحرص على ارتداء الطلاب والعاملين بها وأعضاء هيئة التدريس الكمامة، وذلك في قاعات المحاضرات والمعامل، وإلزام الطلبة داخل المدرجات بالتباعد الاجتماعي، ويتم توجيه إنذار شفوي لغير الملتزمين في بداية الأمر، وإحالة من يتعمد مخالفة اتباع الإجراءات الاحترازية للتحقيق.

وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قد وجه، خلال اجتماع مجلس الجامعة، النواب وعمداء الكليات بضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات في ساحات الحرم الجامعي، والتباعد الاجتماعي، وتحويل غير الملتزمين للتحقيق.