لجنة لفحص ملفات تراخيص البناء بمدن محافظة جنوب سيناء

عقدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا بقاعة مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لفحص ملفات تراخيص البناء، بحضور مساعد مدير أمن جنوب سيناء، وعضو من الهيئة الهندسية، وعضو من نقابة المهندسين، والمعنين من مجالس المدن.

وقالت، إنه من المقرر أن يجرى إعداد تقرير فنى وفقًا للحالات التي ينظمها قانون البناء لفحص التراخيص، ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، وتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.

وأكدت "سمير"، أن اللجنة ستقوم بحصر أعمال الترميم والتدعيم الجارِ تنفيذها حاليًا للعقارات، بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات، للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.

وأوضحت نائب محافظ جنوب سيناء، أنه سيجرى مراجعة التراخيص القديمة التي صدرت قبل إصدار قرار وقف تراخيص البناء، لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البنائية، ومدى جديتها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.