محافظ بني سويف يبحث الحلول العاجلة لمشاكل صندوق الإسكان الاقتصادي

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للدفع بمنظومة العمل في الملفات المتعلقة بالوحدات السكنية والمحلات التجارية التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادي، وسرعة توفير الحلول والبدائل والعمل بشكل غير تقليدي بشأن المطالب والمشكلات التي تواجه الملف الذي يعتبر من الموضوعات العاجلة والحيوية.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، لمناقشة عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بملف الإسكان الاقتصادي، والتي تضمنت ملف تجديد عقود الإيجار المنتهية الخاصة بوحدات الإسكان التابعة للصندوق، ومناقشة القيم الإيجارية لوحدات الإيواء العاجل، والأولى بالرعاية، وموقف تحويل بعض الوحدات من النشاط السكني للتجاري.

حضر الاجتماع اللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان، وباقي أعضاء المجلس من رؤساء المدن ومديري التسكين والإيرادات بالوحدات المحلية ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية الدفع بمنظومة العمل في الملفات المتعلقة بالوحدات السكنية والمحلات التجارية التابعة للصندوق، مؤكدًا أهمية وسرعة توفير الحلول والبدائل والعمل بشكل غير تقليدي في كل المطالب والمشكلات التي تواجه الملف الذي يعتبر من الموضوعات العاجلة والحيوية.