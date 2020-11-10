تفعيل برنامج "لائق للحياة" بمدارس جنوب سيناء للتوعية بفيروس كورونا

نظمت مدرسة المروة الرسمية للغات بإدارة الطور التعليمية في جنوب سيناء، أمس الاثنين، جلسة بعنوان "مواجهة أزمة فيروس كورونا" تحت قيادة سعيد الغرباوي مدير المدرسة، وذلك ضمن برنامج "لائق للحياة" الذي أطلقته إدارة التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم، بهدف تنمية قدرة الطلاب على التعايش النفسي في ظل أزمة فيروس كورونا داخل المدارس.

وأدارت الجلسة صفاء الأنور الأخصائية النفسية بالمدرسة، بحضور جمال عبد العال الموجه العام للتربية النفسية.

وبدأت الجلسة بوضع الطلاب لقواعد العمل، وقياس الأجواء النفسية عن طريق لعبة الكروت، تلاها الإحماء النفسي وبعض الألعاب الجماعية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

كما جرى خلال الجلسة التعريف بفيروس كورونا، وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وتوضيح الطلاب للمعلومات التي اكتسبوها من الجلسة من خلال عدد من المطويات.

وقالت الأخصائية النفسية، إن الجلسة أضافت للطلاب نوعا من المرح والبهجة للخروج من الروتين الدراسي داخل المدرسة، ومساعدة الطلاب على التعبير عن مخاوفهم من الفيروس بحرية وطلاقة.