أستاذ باطنة: الإفراط في تناول المضادات الحيوية يقتل الميكروبات الصديقة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن الإصابة بالإسهال قد يكون ناتجًا من تناول الأكلات الحريفة أو تناول الشاي والقهوة بكمية كبيرة، أو تناول الأكلات التي قد تسبب التسمم الغذائي، والبعض قد يُصاب بالإسهال نتيجة وجود حساسية من الألبان، أو من القمح.

وأضاف "عقبة"، خلال حواره على شاشة "CBC"، أن هذا الإسهال قد يكون قصير المدة أو مزمنا أي أنه يعاني منه لأكثر من 6 أسابيع، كما أن الإسهال قد يكون عرضًا لأمراض كثيرة مثل النزلات المعوية، أو وجود مشاكل في الكبد أو البنكرياس، وهذا يكون نتيجة صعوبة الامتصاص في بعض الأحيان.

وأشار رئيس قسم الباطنة بجامعة عين شمس، إلى أن أي شخص يعاني من الإسهال، عليه أن يتناول محلول الجفاف خاصة الأطفال لعدم الإصابة بالجفاف، كما أن تناول الموز والتفاح أمر مهم جدًا، لأنه سهل الهضم وطعام مفضل لمن يعاني من الإسهال، فالنزلة المعوية قد تكون نتيجة الإصابة ببعض الفيروسات.

وأوضح "عقبة"، أن النزلة المعوية قد تؤدي إلى جفاف شديد لدى الاطفال، مما يؤدي إلى الوفاة لا قدر الله، كما أن الالتهابات البكتيرية قد تؤدي إلى نزلات معوية، واستخدام المضادات الحيوية بإفراط يؤدي إلى قتل الميكروبات الصديقة للإنسان الموجودة في الجهاز الهضمي، والبعض يتناول علاجات للإسهال بعضها قد يكون غير مفيد، والبعض الآخر قد يكون مُضرا.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لإجراء تحليل للبراز لمعرفة الميكروب المسبب للإسهال، خاصة إذا كان هناك ارتفاعًا في درجة الحرارة، وحدوث بعض التقلصات مع الإسهال.